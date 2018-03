Allerta arancio: vento fino a 100 km orari

Nevicate sui rilievi appenninici e locali formazione di ghiaccio. A Livorno chiuse le scuole i parchi pubblici

La Regione Toscana ha diramato questo pomeriggio un bollettino di allerta meteo di livello arancione, dalle ore 00.00 fino alle ore alle ore 17.00 di domani mercoledì 21 marzo, per forte vento. Una perturbazione in arrivo sull'Italia centrale interesserà infatti in parte anche la Toscana. Previsto vento di grecale con raffiche fino a 70 km/h in pianura e 100 km/h sui crinali appenninici. Si registrano nevicate sui rilievi appenninici e locali formazione di ghiaccio.

Allerta arancione per forte vento su Prato, dalla mezzanotte fino alle 17 di domani. Alla luce delle previsioni il sindaco ha disposto:

la chiusura dei parchi e dei giardini pubblici;

la chiusura di tutti i cimiteri cittadini sia pubblici che privati;

la chiusura degli impianti sportivi all’aperto o coperti da tensostrutture e/o “palloni”;

la chiusura delle piste ciclabili cittadine

Al suo seguito è previsto l'ingresso di forti venti di Grecale che interesseranno la zona livornese. In via cautelativa domani mercoledì 21 marzo saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, i parchi pubblici, i centri diurni per anziani autosufficienti e non autosufficienti e quelli per disabili.