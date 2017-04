Agricoltura toscana: mercoledì e giovedì a Lucca la conferenza regionale

Tutte le componenti dei settori agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale si confronteranno

"Obiettivo terra": dietro questo titolo c'è l'atteso appuntamento della terza conferenza regionale dell'agricoltura. Mercoledì e giovedì a Lucca, presso il Real Collegio, tutte le componenti dei settori agricolo, agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale si confronteranno con l'obiettivo di individuare linee comuni di lavoro capaci di far crescere questo settore, con particolare attenzione al futuro delle politiche agricole europee.

Per due giorni il mondo agricolo si incontrerà per fare il punto sul suo stato di salute e per gettare le basi su cui lavorare nei prossimi anni. All'assise sono previste presenze istituzionali ai massimi livelli: ci saranno anche il commissario europeo per l'agricoltura Phil Hogan e il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina.



"Per la Toscana sarà un'occasione molto importante – ha spiegato l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi – anche per far sentire la propria voce a livello non solo nazionale ma anche europeo"

"Le parole d'ordine – ha proseguito - saranno qualità, innovazione e sviluppo sostenibile. La Toscana deve mettere in campo politiche che siano in grado di rafforzare e valorizzare il lavoro delle nostre imprese. E intraprendere azioni che riescano a renderle più competitive e tenere il passo rispetto alla globalizzazione dei mercati. Lucca sarà anche l'occasione per capire come si può migliorare l'approccio ai mercati: attraverso le reti di impresa, il mondo della cooperazione, le

organizzazioni dei produttori".



Sono passati 10 anni dall'ultima conferenza, tenutasi nel 2006, e l'agricoltura toscana, lo dicono i dati statistici che saranno presentati in occasione della conferenza, ha mostrato una notevole

capacità di tenuta, nonostante il carico durissimo della recessione. I sintomi di ripresa, emersi soprattutto nell'ultimo triennio, dovranno essere consolidati anche in una prospettiva di medio e lungo periodo: per questo l'appuntamento di Lucca sarà un crocevia fondamentale per le politiche regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale.



La conferenza inizierà il pomeriggio di mercoledì 5 aprile alle ore 14: dopo i saluti del sindaco del Comune di Lucca Alessandro Tambellini e del presidente della Provincia Luca Menesini, l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi aprirà i lavori con la relazione introduttiva. In questa prima parte saranno presentati i dati strutturali dell'agricoltura Toscana oggi e la loro evoluzione

nell'ultimo decennio (rapporto curato da Irpet).



La seconda giornata, quella di giovedì 6 aprile, inizierà alle 9.30 e si svilupperà su 5 tavoli tematici e una sessione plenaria.

Il momento clou della due giorni arriverà nel pomeriggio del 6 aprile: con gli interventi del commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan, del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, del presidente della XIII commissione agricoltura della Camera Luca Sani e dell'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi. I lavori saranno conclusi dall'intervento del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, previsto alle ore 17.30.



Per i colleghi che da Firenze vogliono raggiungere Lucca per partecipare a questa giornata è stato organizzato un pullmino navetta che partirà dalla sede della presidenza della Regione, piazza Duomo 10 Firenze alle ore 10 di giovedì 6.

Per info e prenotazioni contattare lo 055-4384714, mail segreteria.ufficiostampa@regione.toscana.it entro domani, martedì 4 aprile.