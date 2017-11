Accampamenti abusivi: Municipale e Consorzio lungo il Mensola

Ripulito l’alveo del Mensola e nel contempo anche rimossi alcuni accampamenti abusivi

Lunedì pomeriggio il Reparto Antidegrado della Polizia Municipale e gli operatori del Consorzio di Bonifica sono entrati in azione nella zona di Coverciano lungo il Mensola e nei terreni limitrofi.

Gli interventi sono iniziati direttamente lungo il corso d’acqua. Dall’alveo, oltre a diverse sterpaglie, è stato rimosso anche un accampamento abusivo sorto sotto il ponte di via della Chimera. Le operazioni si sono estese anche nei terreni comunali limitrofi, tra via della Torre e via Palazzeschi, dove gli operatori hanno rimosso due tende sistemate in mezzo ai rovi e alle erbacce. Il terreno è stato completamente sgomberato dalla fitta sterpaglia e dai numerosi sacchi di plastica che degradavano l’ambiente.