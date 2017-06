A Lastra a Signa il Caruso Wine Food & Summer Festival

La kermesse enogastronomica il 10 e 11 giugno nella Villa Bellosguardo

Un’occasione unica per trascorrere un weekend fuori porta alla scoperta di vini e cibi provenienti da tutta Italia: è la prima edizione del Caruso Wine Food & Summer Festival, la kermesse enogastronomica che si svolgerà il prossimo fine settimana a Villa Caruso Bellosguardo. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Promowine, da Firenze Spettacolo, in collaborazione con l’Associazione Villa Caruso e con il Patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Lastra a Signa. La manifestazione si svolgerà (anche in caso di maltempo) sabato 10 dalle ore 11 alle 23 e domenica 11 giugno dalle 11 alle 21. Per l'occasione, avranno luogo le visite del presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani e della consigliera regionale Monia Monni; sabato alle 18.30, all’aperitivo inaugurale, ci saranno Stefano Ciuoffo, assessore regionale allo sviluppo economico, Angela Bagni, sindaco di Lastra a Signa, e Stefano Calistri, presidente dell’Associazione Villa Caruso.

“Caruso è stato un artista di straordinario valore evocativo per milioni di italiani, in patria e nei luoghi di emigrazione. Iniziative come questa assumono una grande importanza per apprezzare la villa che scelse come sua dimora nella bellezza della campagna e dei colli intorno a Lastra a Signa”. E’ questo il commento del presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, alla presentazione della prima edizione di Caruso Wine Food Summer Festival, questa mattina in Sala Barile nel Palazzo del Pegaso.

Nello specifico, parteciperanno al festival quaranta aziende vinicole provenienti da tutta Italia, di cui un gruppo significativo rappresenta la miglior produzione del territorio di Lastra a Signa. Ogni stand proporrà anche la vendita diretta di vini e prodotti gastronomici in assaggio. Previsti anche gli show cooking dell’Associazione Cuochi Fiorentini e un’area ristoro con una variegata offerta di street food e il servizio bar.

“E’un’occasione per conoscere le aziende vinicole di eccellenza del nostro territorio ed entrare in contatto diretto con i produttori – ha sottolineato Riccardo Chiarini, che ha organizzato l’evento insieme a Leonardo Tozzi –Ogni stand proporrà la vendita diretta dei vini e dei prodotti a chilometro zero”.

«Il Caruso Wine Food & Summer Festival è un’occasione davvero unica di rilancio del nostro territorio e delle produzioni enogastronomiche locali – ha dichiarato il sindaco Bagni- In più, il complesso delle attività di questi due giorni sono pensate per adulti e bambini, esperti e semplici curiosi, con una particolare attenzione per le iniziative culturali. Saranno due giorni all’insegna della bellezza e del gusto a cui è impossibile mancare.»



«Siamo felici di ospitare la prima edizione della manifestazione a Villa Caruso Bellosguardo – ha concluso il presidente dell’Associazione Villa Caruso Stefano Calistri - dimora del grande tenore e uno dei luoghi più suggestivi alle porte di Firenze. In occasione della manifestazione invitiamo tutti coloro che saranno presenti a questo evento a riscoprire le sale, i giardini, il parco e il Museo Caruso, un patrimonio prezioso per tutti noi.»



Ricchi anche i momenti culturali della manifestazione che vede, ancora all’interno della Villa Caruso, la mostra di Francesco Forconi, in arte Skim, giovane artista di Scandicci e graffitaro di talento, a cui si deve la realizzazione dell’immagine ufficiale del Caruso Wine Food & Summer Festival; e ben tre presentazioni di libri (sabato alle 16.30 e alle 17.30, domenica alle 18) curate dal giornalista Lirio Mangalaviti. Per quanto riguarda la musica, la colonna sonora sarà realizzata dal deejay Leonardo Daddi e, nella giornata di sabato, alle 19.30, avrà luogo un concerto jazz.



Per i più piccoli è prevista un’area kids gratuita gestita dall’Associazione I’ Brucomela, che proporrà un baby parking.



L’ingresso al Caruso Wine Food & Summer Festival, al costo di 10€ a persona, comprende tutte le degustazioni, brochure e calice con tracollina. A disposizione per tutti gli interessati un servizio navetta gratuito che collegherà il parcheggio della stazione di Lastra a Signa e il parcheggio del campo di baseball di Porto di Mezzo con la Villa. Il programma completo della due giorni può essere consultato su www.promowine.it e www.lastraontour.it.