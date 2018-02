A Firenze la mostra mercato dei prodotti biologici e biodinamici

Il 23-25 marzo 2018, alla Fortezza da Basso con ingresso gratuito

In una fase di grande crescita della produzione e consumo di prodotti biologici e biodinamici FirenzeBIO offre, in una vetrina di grande prestigio, l'occasione per un approfondimento sui temi legati al benessere, dall'alimentazione alla cura del corpo, dall'educazione alla sicurezza. Non solo mostra mercato ma una serie di eventi che coinvolgeranno gli spazi della Fortezza da Basso e il resto della città. Convegni, degustazioni, cooking show, iniziative nelle scuole, menù dedicati in oltre 50 ristoranti della città, il coinvolgimento delle più importanti realtà produttive del paese. Per Firenze è una prima edizione ma giunge in un momento di grande vitalità per il settore bio, con un crescente interesse da parte dei produttori e dei consumatori. Dal 23 al 25 marzo alla Fortezza da Basso i visitatori troveranno non solo un grande mercato di prodotti alimentari e della biocosmesi ma anche tante occasioni di approfondimento.

Le aziende

Da tutta la Toscana quelle che hanno accettato l'invito, grazie anche al contributo che la Regione Toscana ha messo a disposizione per abbassare il costo di partecipazione. Il contributo pari al 30% delle spese per l'acquisto di uno stand saranno infatti rimborsate alle aziende che ne faranno richiesta sulla base del bando emesso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Toscana. (Decreto n.789 https://regionetoscana.crmcorporate.it).



Istituzioni

Folta sarà anche la rappresentanza delle altre regioni sia con la partecipazione di aziende che delle singole istituzioni.



I Comuni

Molti i comuni toscani che hanno deciso di partecipare a FirenzeBIO e tra questi quelli che hanno dato vita a un distretto biologico sul proprio territorio.

I convegni

Non solo mercato ma tante occasioni per conoscere e discutere. Un ricco calendario di appuntamenti per parlare del presente e del futuro dell'agricoltura pulita e della qualità della vita.

MangiaBIO Menù.

Dal 22 marzo al 1 aprile, oltre 50 ristoranti dell'area fiorentina metteranno in carta piatti realizzati con prodotti di origine bio certificati. L'iniziativa sarà accompagna da una specifica campagna informativa sulla qualità dei prodotti usati. In collaborazione con FIPE e FIEPET.

Cooking show.

Tradizionale appuntamento con le degustazioni. I prodotti delle aziende biologiche cucinati dai migliori chef, viaggi nelle cucine regionali, i menù biologici delle mense scolastiche e tanto altro. A cura di Gola Gioconda.

BIOristorante

Anche alla Fortezza da Basso sarà allestito un ristorante, ovviamente interamente biologico.

Concorso PulcinoBIOUna proposta per le scuole del Comune di Firenze. Agli alunni delle quinte elementari e delle medie sarà chiesto di esprimersi con un progetto grafico sui temi della sana alimentazione e del rispetto degli animali.

Città semplice

Come evento collaterale a FirenzeBIO negli stessi giorni la Fortezza da Basso ospita "Città Semplice" uno spazio espositivo per illustrare, vedere, toccare quanto è stato fatto e quanto ancora si può fare per rendere le nostre città, moderne e innovative. A cura di Cispel.

Le partecipazioni

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, ANCI Toscana.

Sostenitori

Tutto il mondo dell'agricoltura biologica è rappresentato, dalle organizzazioni dei produttori a quelle dei consumatori. Coldiretti Toscana, CIA Toscana, Unione Provinciale Agricoltori Firenze, Campagna Amica, Confcooperative, Federbio, LegaCoop, Confesercenti, Confcommercio, Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, Coordinamento Toscano Produttori Biologici, Città del bio, Istituto di formazione APAB.