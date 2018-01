A Firenze i migliori artisti del Cirque du Soleil

Il nouveau cirque da giovedì 4 a domenica 7 gennaio all'Obihall

Dopo i sold-out di Bologna, Padova e Milano arriva finalmente a Firenze il Christmas Gala di ALIS. Da giovedì 4 a domenica 7 gennaio, al teatro Obihall, cinque spettacoli insieme ai migliori artisti del Cirque du Soleil e del circo moderno (giovedì 4/venerdì 5/sabato 6 gennaio ore 20,30 - domenica 7 gennaio doppio appuntamento, ore 11 e ore 16 – biglietti posti numerati da 27,50 a 71 euro compresi diritti prevendita - prevendite nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e online su www.boxol.it – info tel.055.210804 055.6504112 - www.obihall.it - www.lecirquetopperformers.com).



ALIS s’ispira alle atmosfere sognanti e surreali della letteratura fantastica dell’800 e in particolare ad “Alice nel paese delle meraviglie”, con un cast di 28 artisti composto da acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti che si esibisce in numeri aerei e a terra, alla scoperta delle qualità umane, dei valori e dei sentimenti. ALIS, interpretata da ASIA TROMLER, 19 anni, italiana e la più giovane del cast, li scopre uno ad uno e grazie ad essi arriva a realizzare il suo sogno con uno spettacolare numero di Aerial Silk.



Presentato da Le Cirque World’s Top Performers, ALIS è lo show rivelazione del 2017, già applaudito in Italia da 90.000 spettatori. Due ore di spettacolo con l’eccellenza circense contemporanea – senza animali – scandite da performance incredibili e pluripremiate.



Tra le superstar ci sono VIKTOR KEE (Dralion e Amaluna del Cirque du Soleil), considerato il giocoliere e l’acrobata perfetto, un talento puro con una performance di grande suggestione e unica al mondo; YVES DECOSTE (Zed, Quidam, Mystere, La Magie Continue del Cirque du Soleil) e la sua allieva DELPHINE CEZARD, protagonisti di un numero epico che lascia a bocca aperta e di un’intensità tale che sembra rallentare lo scorrere del tempo; ANATOLIY ZALESVSKYY (Zarkana del Cirque du Soleil), riconosciuto maestro di equilibrismo ed eleganza, unite a forza e flessibilità straordinarie; ROSE WINEBRENNER (Zaia del Cirque du Soleil), cantante, polistrumentista, compositrice e artista visiva di Chicago, protagonista di oltre 1.400 interpretazioni e cantante solista alla Cerimonia di Premiazione dei Bollywood Awards; LILI CHAO RIGOLO meravigliosa danzatrice taiwanese che si alternerà con la meravigliosa artista spagnola MELODIA GARCIA RIGOLO in Sanddorn Balance (Amaluna del Cirque du Soleil), numero di equilibrio eccezionale ideato e presentato per la prima volta nel 1997 nello spettacolo Sanddorn da MAEDIR RIGOLO.



E ancora, il comico e contorsionista OLEKSANDR YENIVATOV, conosciuto in tutto il mondo come SACHA THE FROGMAN, il trio acrobatico femminile TORIME in una dimostrazione di flessibilità, sensualità e forza sul tema vitale della passione e del fuoco, GUILHEM DESQ suonatore in chiave moderna di Ghironda, uno strumento millenario, RAW ART la nuova generazione di giocolieri e I-TEAM…



Artisti ed atleti che combinano sport e arte circense: hanno all’attivo centinaia di esibizioni nelle più grandi produzioni internazionali, fanno parte dell’élite mondiale del circo moderno grazie a riconoscimenti di prestigio tra i quali Clown d’Oro e d’Argento al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, Medaglie d’Oro e d’Argento e Raspini Award al Festival Internazionale Cirque de Demain di Parigi.



Grandi professionisti sul palco ma anche dietro le quinte: le scenografie portano la firma del grande artista contemporaneo Ugo Nespolo, mentre le luci e gli effetti speciali sono di Alessandro Verazzi, light designer di livello internazionale. La colonna sonora originale è composta dai musicisti italiani La Femme Piège.



Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di ALIS Christmas Gala Tour.