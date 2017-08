Oltrarno, ​Tour in bike sharing per botteghe artigiane

La proposta di Cna Firenze lanciata e sperimentata questa mattina con l’assessore Del Re

Un tour tra le botteghe artigiane dell’Oltrarno utilizzando il nuovo servizio di bike sharing per promuovere un turismo alternativo. È la proposta lanciata e sperimentata questa mattina da Cna Firenze con un viaggio in bicicletta tra le attività economiche dell’Oltrarno.



Sono circa mille le attività presenti in Oltrarno che rientrano nel settore artigianato, di cui circa 200 aderenti a Cna Firenze. In cantiere da settembre anche il progetto di Cna di un ciclo di incontri nelle botteghe artigiane, che apriranno le loro porte per far conoscere prodotti, fasi di produzione e know how, il saper fare insieme alla realizzazione di un prodotto artigianale. Ogni singolo appuntamento sarà arricchito da un piccolo evento con una performance artistica o culturale.



Sulle bici il direttore generale di Cna Firenze Franco Vichi, il coordinatore per Cna della città di Firenze Jacopo Silei e l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re hanno sperimentato un giro turistico non convenzionale alla scoperta della ricchezza delle produzioni Made in Florence, dei laboratori e del fascino delle lavorazioni artigiane che caratterizzano da sempre questo quartiere storico. Il percorso si è snodato tra le vie dell’Oltrarno, con soste ad alcune botteghe artigiane, per ammirare attività legate al restauro del legno, alla carta decorata a mano, alle rilegature e alla sartoria.



“Cna ha colto lo spirito giusto di questo nuovo servizio di mobilità promosso dall’Amministrazione comunale – ha detto l’assessore Del Re – Un servizio davvero per tutti: fiorentini, pendolari e city users che ogni giorno popolano la nostra città, ma anche per i molti turisti che ora avranno un mezzo in più con cui spostarsi in città, avendo così l’opportunità di ‘perdersi’ per le strade meno battute dai flussi turistici ma ricche di angoli da scoprire e botteghe artigiane da visitare, come quelle dell’Oltrarno. Il mondo del commercio è da sempre strettamente legato al tema della mobilità – ha proseguito l’assessore Del Re - e sono certa che anche le nostre attività economiche potranno trarre vantaggio da questo nuovo strumento”.



“Ci piace cavalcare l’onda della mobilità sostenibile con l’uso della bicicletta nella formula del bike sharing - ha detto il direttore Vichi - Vogliamo cogliere l’occasione per aiutare i visitatori a immaginare un tour diverso dal solito, nel cuore di un quartiere artigiano come l’Oltrarno che ha ancora tanto da raccontare, sperimentando un diverso modo di offrire le nostre eccellenze. In questa chiave, stiamo cercando di costruire un’agenda del fare, con proposte finalizzate ad attirare una nuova domanda, attraverso progetti innovativi che rendano le strade di Firenze interessanti, non omologate ma autentiche. Ribadiamo però che siamo allo stesso tempo anche pronti e disponibili al confronto con l’amministrazione riguardo l’agenda del non fare, al tema dei regolamenti, dei divieti, dei disciplinari di cui riconosciamo l’importanza a tutela del centro di Firenze”.