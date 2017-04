Ztl notturna a Firenze, via ai controlli: ecco le zone interessate

Le regole della Ztl estiva notturna per il 2017 entrano in vigore dal 6 aprile e dureranno sino al 1° ottobre

La ztl notturna estiva scatta il primo giovedì di aprile per terminare la prima domenica di ottobre.

Le notti interessate sono quelle di giovedì, venerdì e sabato, dalle 23 alle 3, saranno pertanto riattivate le porte telematiche poste ai confini della Ztl.

Sono interessati tutti i settori della Ztl diurna: A, B e O inoltre G ed F validi per il provvedimento estivo: piazza Cavalleggeri Lungarno della Zecca Vecchia piazza Piave e San Niccolò.

La Polizia Municipale effettuerà i controlli consueti per il rispetto dei divieti.

LA MAPPA DELLA ZTL A FIRENZE E' CONSULTABILE ONLINE

A causa del senso unico in vigore in viale Poggi in direzione via dei Bastioni la porta telematica posta sulla stessa via non può essere attivata: per questo sarà sospesa la ztl in una piccola porzione, da via dei Bastioni verso il viale dei Colli. In dettaglio si tratta delle strade del settore F comprese all’interno del seguente perimetro: via dei Bastioni (tratto via Ser Ventura Monachi-viale Poggi escluso), viale Poggi (escluso), viale Galilei (tratto viale Poggi-via San Leonardo, escluso), via San Leonardo (tratto viale Galilei-Schiaparelli inclusa), via Schiaparelli (inclusa), via San Leonardo (tratto via Schiaparelli-Costa San Giorgio inclusa), via di Belvedere (inclusa).



"Il provvedimento sulla ztl notturna, oltre che nel merito, presenta una pecca di metodo: è grave che l'Amministrazione comunale abbia annunciato la scelta di partire con la chiusura del centro al traffico con appena 24 ore di preavviso, senza avvertire per tempo la cittadinanza e le numerose attività commerciali del centro storico" affermano il capogruppo di Forza Italia al Comune di Firenze, Jacopo Cellai e il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. .

"Si tratta del solito provvedimento che viene ripresentato da anni. Sarebbe stato opportuno e necessario - sottolineano i due esponenti di Forza Italia - avvertire la città con almeno una settimana di anticipo, per consentire a tutti di organizzarsi. Molti fiorentini (e non), invece, che non sono ancora informati visto lo scarso preavviso, entreranno in centro e prenderanno una multa. Forse era questo l'obiettivo di un provvedimento varato in fretta e furia? Per fortuna ci sono le luci semaforiche sulle porte telematiche, ottenute alcuni anni fa grazie a una nostra battaglia".

"La ztl notturna - osservano Stella e Cellai - poteva avere un senso se si fosse realizzato un adeguato sistema di parcheggi scambiatori con navette a servizio del centro storico. Ma soprattutto, se ne sarebbe anche potuto fare a meno, o mitigarla, se fossero stati costruiti i parcheggi interrati al Carmine e in piazza Brunelleschi, a cui Palazzo Vecchio ha rinunciato. La ztl notturna serve soltanto a riempire i parcheggi di prossimità della ztl, quelli della Firenze Parcheggi. Ed è grave che non venga prevista neppure una sola staffa di penetrazione per consentire la sosta breve, quella di cui potrebbe avere bisogno un genitore per riprendere un figlio in centro, ad esempio".



“Che la ztl notturna inizi il primo giovedì di aprile non è certo una novità. Sono alcuni anni che è così e l’informazione è anche scritta chiaramente sui cartelli che sono collocati stabilmente sui varchi della ztl e a cui da qualche giorno si sono aggiunti anche quelli provvisori per rafforzare l’informazione. Quindi nessun mancato preavviso per i cittadini” dichiara l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti replicando agli esponenti di Forza Italia

E sui parcheggi non realizzati, in particolare su quello sotterraneo di piazza del Carmine, l’assessore ricorda che è stato cancellato su richiesta dei cittadini.