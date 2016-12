Renato Zero a Firenze... un successo annunciato.

Dopo 3 anni, Renato torna dal vivo con una nuova sfida il suo, "Alt in Tour".

16 - 17 - 19 - 20 Dicembre i quattro appuntamenti al Mandela Forum passati col grande Renato, le prime tre date SOLD-OUT fin da subito e anche la quarta non è stata da meno!

Zero ha accolto I suoi "SORCINI" con una maestosa scenografia... un enorme cantiere con tanto di catene ganci sospesi e impalcature di metallo. Il suono di una tipica sirena da cantiere, avvia i "Lavori"... lo spettacolo ha inizio... una voce ammonisce tutti i presenti, consigliando poi di "tuffarsi in un futuro più degno" !!!

L'operaio Renato Zero con tanto di caschetto antinfortunistico inizia il suo spettacolo, durante il quale non sono mancati ripetuti cambi d'abito, standing ovation continue, emozionanti momenti di dialogo, su temi molto delicati e di attualità, col pubblico che era visibilmente incontenibile.

Uno spettacolo inesauribile, più di 3 ore di show, oltre 30 brani tra inediti del nuovo album e vecchi ma intramontabili successi.

Il camaleontico Renato riesce a conquistare proprio tutti, non solo i suoi sorcini ma anche i più giovani e i vari addetti ai servizi presenti nel palazzetto.

Il massimo coinvolgimento del suo pubblico, Renato , lo ha ottenuto nel momento in cui gira il microfono verso di loro... e gli chiede di cantare.Una sola voce, tutto il palazzetto in piedi a cantare Amico Assoluto, Renato visibilmente emozionato rimane in silenzo a gustarsi lo spettacolo.

In più di un occasione Renato fa battute ed ironizza sulla politica e su se stesso... dei tempi passati.

Viene accompagnato per tutta la durata dello spettacolo dai Neri per Caso, piacevolmente ritrovati.

La serata si conclude, come si è aperta, con il suono della sirena e con la voce che esorta tutti a tornare alla propria vita!

Lo spettacolo nelle oltre tre ore, genera vibranti e autentiche emozioni, che solo un grande come Renato Zero può suscitare.