​Wolfsburg-Fiorentina 0-2

Gol di Nikola Kalinic (39 ') e Federico Chiesa (51')

Di fronte a 5.000 tifosi del AOK Stadion vittoria della Fiorentina nell'amichevole estiva, prima dell'inizio della stagione 2017/2018.

Nel Primo Tempo la Fiorentina approccia molto bene alla gara e con Chiesa e Zekhnini mette in difficoltà la retroguardia del Wolfsburg. Tre angoli consecutivi, e Kalinic impegna Casteels che salva sulla linea. Il Wolfsburg risponde con una fase di controllo della parte centrale del match ma l'unico spunto veramente pericoloso e un tiro estemporaneo dalla mediana che Sportiello controlla mentre termina la sua traiettoria sopra la traversa. Al 38' Veretout apre molto bene per Kalinic che batte con un tocco preciso il portiere di casa in uscita.

In apertura di ripresa Kalinic serve un bel pallone a Chiesa che dal limite segna il 2-0 con un bel piazzato. I Verdi-Bianchi sono andati alla ricerca di una via del gol, ma non trovano alcun modo contro la linea difensiva viola. Daniel Didavi ha battuto un calcio di punizione nelle braccia di Sportiello (56 ') e Dimata inutilmente all'89'.

WOLFSBURG: Casteels, William, Camacho, Bazoer, Dimata, Didavi, Gerhardt, Brooks, Gomez, Knoche, Hinds. Panchina: Grun, Vieirinha, Malli, Uduokhai, Blaszczykowski, Guilavogui, Arnold, Seguin, Itter

FIORENTINA: Sportiello, Astori (cap.), Vitor Hugo, Maxi Olivera, Bruno Gaspar, Sanchez, Veretout, Chiesa, Kalinic, Mati Fernandez, Zekhnini. Panchina: Dragoswki, Satalino, Sottil, Tomovic, Milenkovic, Cristoforo, Ranieri, Rebic, Illanes, Babacar, Hagi, Gori.

Gol: 0-1 Kalinic (39') 0-2 Chiesa

Arbitro: Sven Jablonski (Bremen)