​Vitalizi, ridotti in Toscana anche per il 2018

Passa all’unanimità in commissione emendamento Pd alla legge di stabilità

La riduzione sugli importi dei vitalizi regionali verrà riconfermata anche per il 2018. Questo grazie a un emendamento alla legge di stabilità, presentato dal capogruppo del Pd Leonardo Marras, dalla vice Monia Monni, dal membro dell’ufficio di presidenza Antonio Mazzeo, e sottoscritto anche dal presidente Eugenio Giani e da altri consiglieri Pd, approvato oggi all’unanimità in commissione bilancio.

«Fin dall’inizio dell’attuale legislatura regionale – spiega Marras – ci siamo attivati per implementare le misure di riduzione dei costi della politica già varate dai nostri predecessori, tra cui una riduzione degli assegni erogati in Toscana per il triennio 2015-2017. Una misura che oggi intendiamo confermare anche per il prossimo anno, perché la riteniamo coerente con il principio giuridico della ragionevolezza, alla luce dell’attuale contesto economico. Non si tratta di un segnale simbolico, perché in questi anni, grazie ai risparmi sui vitalizi, il Consiglio regionale ha potuto destinare risorse aggiuntive per emergenze sociali e ambientali. Tutto ciò – conclude il capogruppo Pd – insieme alla rilevante innovazione del divieto di cumulo tra l’assegno vitalizio regionale e gli eventuali assegni vitalizi derivanti dall’esercizio del mandato di parlamentare nazionale, europeo, o di consigliere di altra Regione, introdotta in questa legislatura».