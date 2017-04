Verso Crotone-Fiorentina

Il mister Nicola in conferenza

Alla vigilia delle sfida senza Bernardeschi

Federico Bernardeschi non sarà disponibile contro il Crotone allo Scida, domani alle ore 15, nella gara valevole per la 29ª giornata della Serie A Tim. Il persistere della dolorabilitù alla caviglia sinistra, in seguito a recente trauma distorsivo, ha determinato una sollecitazione della sindesmosi tibio-tarsica, nonostante la disponibilità dell'atleta alle terapie del caso, anche infiltrative. La lista dei convocati della Fiorentina per la trasferta:

Astori, Badelj, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Maistro , Milic , Oliveira , Gonzalo , Salcedo , Sanchez, Saponara, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Valero, Vecino.

Sono 23 i convocati da Mister Nicola, al termine della rifinitura svolta questa mattina. Ecco l’elenco:

Portieri: Cordaz, Festa, Viscovo;

Difensori: Ceccherini, Dussenne, Ferrari, Martella, Mesbah, Rosi, Sampirisi;

Centrocampisti: Acosty, Barberis, Capezzi, Crisetig, Kotnik, Nalini, Rohden, Stoian, Sulijc;

Attaccanti: Falcinelli, Simy, Trotta, Tonev.

Diffidati: Crisetig, Rohden;

Indisponibile: Claiton.