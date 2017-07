UPGRADE - by Nicco Nesi

"Questo romanzo nasce un po' per gioco, un po' perché scrivere mi rilassa".

Niccolò, Nicco per gli amici, per lavoro fà molti viaggi intercontinentali e, nelle interminabili ore passate in aereo, un buon modo per far "volare" il tempo è quello di raccontare storie.



Il libro, un po' autobiografico, molto di fantasia...il racconto è una spy story involontaria!

Forse breve come numero di pagine, ma come dice sua nonna "le cose lunghe diventan serpi".



- Duccio è un quarantenne della Firenze "bene": conduce una vita comoda e pigra, fatta di lussi e belle donne. E poi, senza saperlo, viene proiettato in un mondo di intrighi, spionaggio e complotti. Sballottato per mezzo mondo si trova a contatto un una realtà che mai avrebbe immaginato, e molto più grande di lui. -



Bio: Nicco (Niccolò) Nesi nasce a Firenze 43 anni fa. Imprenditore nel ramo delle calzature da donna, segue la ditta aperta da sua nonna paterna (quella della citazione).

Da un anno ha avuto Maria Vittoria da sua moglie Stefania. Vivono insieme a Ciro e Aldo, i loro figli pelosi. Ama la buona tavola, la natura e la Fiorentina (forse più della moglie, ma non diteglielo: mena).

Ha scritto questo suo primo romanzo solo perché gli andava.

Pubblicato da: Giuliano Landolfi

Pagine: 184

Lingua: Italiano