Unione Europea: il 2 Febbraio cambia l’avversario per Turchi mentre al cartellone si aggiungono le WSB dell’Italia Thunder

Al Mandela Forum modifiche di programma per una serata che garantisce spettacolo

Cambio avversario: Il 2 Febbraio Fabio “Stoncrusher” Turchi non combatterà contro l’infortunato Alexander Jur. Fabio avrà comunque la possibilità di conquistare la cintura dei pesi cruiser dell’Unione Europa, in quanto a breve l’EBU designerà un nuovo avversario.

Programma arricchito: il sottoclou del match valevole per il titolo s’impreziosisce della performance dell’Italia Thunder, che peri il torneo delle World Series of Boxing 2018 se la vedrà con il Team Croato; mentre restano confermate i match che vedranno protagonisti Vigan Mustafa - che incontrerà Nicola Ciriani per il campionato Italiano dei mediomassimi. Mohammed Obbadi, Lepei Dragan, Angelo Ardito e Sead Mustafa.

Di seguito il programma Professionisti della serata:

Sead Mustafa VS Goran Sucevic - Pesi Medi

Angelo Ardito VS Milan Delic - Pesi Superpiuma

Lepei Dragan VS Otari Gogoberishvili - Pesi Supermedi

Mohammed Obbadi VS Khvicha Gigolasvili - Pesi Mosca

Vigan Mustafa VS Nicola Ciriani - Titolo Italiano Pesi Mediomassimi

Fabio Turchi VS (avversario da assegnare) Titolo Pesi Cruiser dell’Unione Europea