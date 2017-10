Una finestra sul Giappone a Firenze

L’inizio di un viaggio per scoprire il fascino della sua cultura

Il Giappone è un luogo affascinante e a volte enigmatico, un Paese che al primo impatto può scioccare. Velocità, cibo, kimono… eppure il Giappone è molto più degli stereotipi che conosciamo: la sua magia è nella sua storia, nelle sue tradizioni e si riflette in ogni silenzio e in ogni parola dei suoi abitanti.

La Fondazione Romualdo Del Bianco e l’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism offrono la possibilità di scoprire un Giappone diverso, unico e reale, annunciando la seconda edizione del corso “Una finestra sul Giappone: l’inizio di un viaggio per scoprire il fascino della sua cultura”. Ancora una volta curato da Francesco Civita, esperto e studioso del Giappone da decenni, il corso si propone di approfondire tutti quegli aspetti della cultura giapponese che non sono comunemente noti, guidando i partecipanti in un vero e proprio viaggio tra tradizioni affascinanti e contraddizioni.

Il corso si aprirà il prossimo 28 novembre 2017 e si terrà ogni martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00 in Palazzo Coppini (via del Giglio 10, Firenze), sede del Museo Fondazione Del Bianco. Chiunque sia incuriosito e affascinato dal Giappone, ma anche chi ha necessità di confrontarsi con la cultura giapponese per studio o lavoro, troverà in questo corso le conoscenze necessarie a sapersi muovere nel rispetto di una cultura così diversa.

Anticiperà il corso un incontro promozionale ad ingresso libero, che avrà luogo il 25 ottobre 2017 al Caffè Astra al Duomo (via de’ Cerretani 56r) alle ore 17.00, nell’ambito dell’iniziativa “I Mercoledì al Caffè”.