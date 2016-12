Una brillante Fiorentina è beffata all'ultimo minuto.

Grande approccio Viola dopo un inizio in salita. Chiesa e Bernardeschi fantastici. Un Gran goal di Zarate illude, ma all'ultimo minuto un rigore generoso regala il pari al Napoli.

E' stata una serata difficile per la Fiorentina che nel primo tempo ha subito il gioco di un Napoli che ha esercitato un gran possesso palla. Al sesto la prima occasione per i partenopei è un tiro di Insigne che Tatarusanu para con l'aiuto del palo.

Il Napoli gioca a memoria e mette in difficoltà la Fiorentina con inserimenti da dietro. La Fiorentina, però, si organizza e riesce a portarsi in avanti anche con buone trame. Al 13' Kalinic lanciato a rete è fermato dal fischio di Tagliavento per un fallo che appare dubbio. Al 15' bella azione insistita dei viola è conclusa male da Vecino con un tiro fuori misura.

Al 24' arriva il goal di Insigne che trova l'angolino alto alla sinistra di Tatarusanu. Su questo goal pesa un fuorigioco di Insigne che Tagliavento non vede.

Si teme uno sbandamento dei Viola che, però, non avviene. Chiesa e Kalinic lottano su ogni pallone. Sousa prova a far quadrare la squadra, ci prova in chiusura di tempo Kalinic con un inserimento ma mette fuori. Esce Cheriches per Maksimovic, mentre nel recupero Reina si fa ammonire perché chiedeva l’espulsione del già ammonito centravanti viola per una simulazione in area.

Si riparte come si era chiuso, prima azione con Chiesa che prova il sinistro. Al sesto è fermato Kalinic lanciato a rete, punizione per i Viola che Bernardeschi trasforma nel goal del pareggio.

Anche il Napoli va vicino al goal con Maxi Oliveira che salva sulla linea un tiro di Mertens.

Errore viola al 23esimo, quando Tomovic si fa anticipare da Mertens che va in porta a segnare il due a uno. Si batte il centro, la Fiorentina riparte con Bernardeschi che si porta avanti, e con sinistro da trenta metri e batte Reina. Un pareggio da applausi che entusiasma il Franchi. La Gara non è finita: al trentasettesimo c'è un lancio perfetto per Zarate che al volo di destro batte Reina. Tutto molto bello, ma la beffa è in agguato. Al novantatreesimo arriva un rigore generosamente concesso dall'arbitro, che Gabbiadini trasforma. Peccato per i Viola che per quanto espresso avrebbero meritato la vittoria. Classifica mediocre ma grande ottimismo da quanto mostrato dai giovani Chiesa e Bernardeschi. La cura del settore giovanile può essere la miglior politica per la Fiorentina.

Queste le parole di Sousa a Premium: “Basta crederci, essere noi stessi. Oggi l’abbiamo fatto, con momenti di bellissimo calcio. Sono soddisfatto ancora una volta dei miei ragazzi. Abbiamo giocato contro una squadra che ha grandissima qualità, e allora è più gioiosa la partita per chi ama il calcio. Meritavamo molto di più di quanto ottenuto oggi. Continuiamo a crederci, con questo spirito mettendo in campo il nostro calcio, quello in cui crediamo. Fuorigioco sul gol di Insigne? Sono cose che possono capitare, cerchiamo di aiutare gli arbitri a migliorarsi. Ma non dobbiamo pensare a quello, abbiamo fatto una buona rimonta, ci abbiamo creduto con un buon calcio e meritavamo di vincere”.

Fiorentina-Napoli 3-3

Fiorentina (4-3-3): Tatarusanu; Salcedo, Tomovic, Salcedo, Astori, Olivera; Badelj (28' st Sanchez), Vecino, Cristoforo (28' st Zarate); Chiesa (41' st Diks), Kalinic, Bernardeschi. Allenatore Sousa

Napoli: Reina, Hysay, Chiriches (41' pt Maxsimovic), Albiol, Ghoulam; Zielinski, Diawara (40' st Gabbiadini), Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri

Arbitro: Tagliavento di Terni

Reti: 24' pt Insigne; 6' st Bernardeschi; 22' st Mertens; 24' st Bernardeschi

Note: ammoniti Albiol, Kalinic, Reina. Olivera, Maksimovic, Tomovic, Bernardeschi