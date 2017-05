Un maggiolino in ecopelle

L'auto ricoperta di pelle dentro e fuori è l'ultima tendenza

Dopo il successo del progetto Eco-hydroR 001#, che vide il completo rivestimento esterno in ecopelle idrorepellente di una JEEP Wrangler, Luna Supercar, azienda leader nella realizzazione di tappezzeria di imbottiti, per l'arredamento e per il settore automobilistico, presenta la nuova creazione EcoLetherbug 002#, questa volta con un protagonista di eccellenza come un Maggiolino del 1958.

Giacomo Franchi, autore del progetto, racconta alcuni passaggi della lavorazione e dell’ideazione: “La vettura è stata portata alla scocca, e dopo qualche ritocco in carrozzeria per risanare la lamiera e verniciare alcune parti danneggiate, sono iniziate le prove sartoriali per il rivestimento esterno della carrozzeria in eco-pelle. Infine, per completare la personalizzazione del Maggiolino, sono state ripensate anche le parti interne e la selleria, in modo da offrire all’autovettura un look totalmente personalizzato e coerente nelle sue parti.

Per quanto riguarda la scelta del materiale per il rivestimento esterno, come nel progetto del Wrangler Eco-hydroR 001#, abbiamo puntato ad un eco-pelle molto particolare che resistesse al sole e alla pioggia. La nostra intenzione è quella di creare un prodotto che possa tranquillamente uscire su strada, che non ci obblighi a tenerlo chiuso in garage causa la sua fragilità. Inoltre, la pulizia esterna dell’auto può esser effettuata tramite il comune lavaggio a spazzole. Siamo orgogliosi del progetto, abbiamo realizzato qualcosa di unico e fuori dal comune, senza mai tralasciare la qualità e l’attenzione al dettaglio che contraddistingue la nostra azienda”.

Luna Supercar è un atelier di tappezzeria che da tre generazioni si distingue proprio per la qualità e il rispetto di ogni singolo dettaglio. Il Team della Luna permette la realizzazione delle idee più originali trasformando l'auto in un arredamento unico e confortevole.