Turchi VS Kisner il primo dicembre a Rhode Island

Inizia l’avventura americana per Fabio

Il primo dicembre a Rhode Island Fabio Turchi si troverà di fronte Nick Kisner, 26 enne del Maryland che vanta un record di 19 vittorie, 3 sconfitte un pareggio. In quell’occasione Fabio metterà in palio il titolo internazionale WBC conquistato a Sequals.Il match con Kisner è il primo appuntamento americano per Fabio, in virtù dell’accordo fra

Real Deal Boxing di Evander Holyfield ed il promoter Mario Loreni, per dare impulso alla carriera internazionale del fiorentino. L’accordo prevede altri due match nell’anno.

Per quanto riguarda il titolo dell’Unione Europa, la carriera continentale andrà in parallelo con quello americana, Fabio affronterà il rumeno Alexandru Jur, uscito vincitore dal confronto con Haapoja.