Turchi VS Balmaceda il 2 Febbraio al Mandela Forum per l'internazionale WBC

Un altro argentino per Stonecruscher, definito il programma della serata

Dopo avere vinto la cintura con Crenz a Sequals, Fabio si troverà un altro argentino sulla sua strada. Si tratta del 33enne di Cordoba Dario German Balmaceda. Come detto in conferenza stampa, Fabio si è dichiarato pronto per ogni avversario che si presenterà al Mandela Forum, ogni avversario è un passo per arrivare al titolo mondiale nei prossimi 4 anni.

Di seguito il programma:

alle 18 la sfida fra Italia Thunder VS Croatia Knights, dopo

Sead Mustafa VS Goran Sucevic - Pesi Medi

Angelo Ardito VS Milan Delic - Pesi Superpiuma

Lepei Dragan VS Otari Gogoberishvili - Pesi Supermedi

Mohammed Obbadi VS Khvicha Gigolasvili - Pesi Mosca

Vigan Mustafa VS Nicola Ciriani - Titolo Italiano Pesi Mediomassimi

Fabio Turchi VS Dario German Balmaceda Titolo internazionale WBC Pesi Cruiser