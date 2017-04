Truffe agli anziani, falsi carabinieri a Firenze: fermato un giovane

E' autore di almeno due episodi di truffe agli anziani come falso carabiniere nel territorio fiorentino

Al termine di una mirata attività investigativa condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Palazzo Pitti è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria l’autore di almeno due episodi di truffe agli anziani commesse da falsi carabinieri nel territorio fiorentino.



Un giovane napoletano classe ’92, è stato riconosciuto da due anziane donne come il soggetto che si era presentato presso le proprie abitazioni, tra il settembre e l’ottobre dello scorso anno, chiedendo importanti somme di denaro e gioielli quale cauzione per poter scongiurare l’arresto dei loro figli che, nell’artefatto copione ciclostilato del truffatore, avevano avuto dei guai con la giustizia.



Lo stesso si è, poi, reso responsabile nel novembre scorso di un’ulteriore truffa commessa con le medesime modalità nel territorio di Pelago, episodio in cui l’Arma locale ha proceduto al suo arresto in flagranza di reato.