Tramvia: restringimenti notturni per lavori ai pozzetti

Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

Proseguono i lavori accessori ai cantieri sulla linea 3. Da lunedì 5 marzo per lo spostamento di sottoservizi telefonici saranno istituiti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata in orario serale (dalle 18 alle 6) e notturno (dalle 23 alle 6) in corrispondenza dei pozzetti in via Lorenzo il Magnifico, viale Strozzi, viale Fratelli Rosselli, piazzale di Porta a Prato, piazzale Vittorio Veneto. Sempre da lunedì 5 marzo è in programma la realizzazione di una buca per giunti relativi alla rete Enel in via Carlo Pisacane. Previsto un divieto di transito all’incrocio con via Mazzoni fino al 16 marzo.

Interventi sulle alberature in viale Machiavelli, sui lungarni Colombo e Aldo Moro e in piazza Batoni. Ma anche la prosecuzione dei lavori di riqualificazione di piazza del Carmine e l'asfaltatura in via de' Cattani. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.