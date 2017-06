Tramvia, Morgagni in tilt: si incastra un mezzo pesante

L'autotrasportatore segue le indicazioni degli agenti della Municipale ma resta incastrato

Traffico in tilt sul viale Morgagni a Firenze nell'area dei cantieri per la realizzazione della Linea 3 della Tramvia.

A causare l'ingorgo sarebbe stata la manovra di un mezzo pesante che ha tentato l'accesso in una via secondaria.

Sul posto la Polizia Municipale del capoluogo, mentre la coda aumenta oltre piazza Dalmazia.



Nervosismo tra gli automobilisti in coda per la manovra definita "azzardata".

L'intervento dei passanti e degli stessi automobilisti serve però a districare l'incastro creatosi.



Foto: Alessandro Rella