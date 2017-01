Tramvia Linea 3: cantieri, viabilità e nuove fermate Ataf

Tramvia Firenze, ribaltamento del cantiere in via Corridoni

Dal 16 gennaio in programma il trasloco del mercato da via di Rifredi a piazza Dalmazia: la strada sarà utilizzata per la circolazione, la sosta e le nuove fermate dei bus

In programma per il 16 gennaio lo spostamento del mercato da via di Rifredi a piazza Dalmazia. La data, insieme ad altri elementi organizzativi, è stata concordata nel corso di un incontro tra Comune e rappresentanti degli ambulanti.



L’operazione si intreccia con i lavori per la linea 3 della Tramvia, per la quale dal 9 gennaio è in corso il ribaltamento del cantiere in via Corridoni e il conseguente avvio delle opere per la realizzazione della sede tranviaria sulla corsia lato piazza.

Tra il 9 e il 16 gennaio le fermate Ataf saranno collocate temporaneamente in piazza Dalmazia, all'altezza del ponte sul Terzolle.