Tramvia, grandi novità a dicembre 2016

Tramvia Firenze, dal 3 dicembre 2016 riapre la direttrice Statuto in direzione Careggi

Sabato 3 dicembre riapre direttrice Statuto in direzione Careggi

Tappe fondamentali verso la conclusione dei lavori della Linea 3. In vista dell’apertura del nuovo sottopasso veicolare Milton-Strozzi confermata per giovedì 8 dicembre, sabato 3 dicembre tornerà transitabile il ponte dello Statuto e l’intera direttrice verso Careggi ovvero via dello Statuto-via Gianni-via Guasti-via Tavanti.

Saranno riaperte in via dello Statuto e nel sottopasso ferroviario la corsia lato destro e da lì i veicoli si mantengono sulla corsia di destra fino a via Tavanti per riprendere poi via Celso-via Alderotti e da lì proseguire a Careggi.

Aperta anche la corsia lato sinistro di via dello Statuto in direzione di piazza della Costituzione. Da quel momento i veicoli provenienti da viale dei Cadorna potranno svoltare a sinistra per imboccare anche la corsia di Statuto verso piazza della Costituzione.

Dal 3 dicembre i veicoli provenienti da via Guasti potranno svoltare a destra in piazza Muratori che nel tratto Guasti-Milanesi cambia di senso per raggiungere via Milanesi.

I veicoli provenienti da viale Lami avranno a disposizione due corsie con preselezione in corrispondenza della curva a fianco del sottopasso: con la corsia lato edifici potranno svoltare solo a destra in via Pagnini; con quella a fianco del sottopasso, su cui si immetteranno anche i veicoli provenienti dal sottopasso ferroviario, potranno invece svoltare in via Pagnini, proseguire a diritto in via Guasti e svoltare in piazza Muratori.

Nessun cambiamento nelle strade che sfociano in via dello Statuto, in via XX Settembre e in viale dei Cadorna. Via XX Settembre resta a doppio senso di circolazione, come piazza della Costituzione. I veicoli provenienti da viale dei Cadorna potranno proseguire diritto o svoltare a destra imboccando il sottopasso ferroviario.



Attraversamenti pedonali: i pedoni provenienti da viale Strozzi-viale Milton per attraversare il ponte di Statuto dovranno utilizzare l’attraversamento della corsia di superficie di viale Milton, poi il marciapiede del ponte, continuare su via XX Settembre sul marciapiede lato Mugnone fino al primo attraversamento pedonale.