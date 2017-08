Tramvia: da martedì 29 agosto lavori in piazza della Costituzione

Ecco i principali cantieri che si apriranno in città la prossima settimana: in Viale Torricelli, da lunedì il rifacimento del marciapiede. Lavori al sottopasso di via Nello Carrara, senso unico da via Panciatichi a via Reginaldo Giuliani

Da martedì 29 agosto sono in programma i lavori di rifacimento del piano viario in piazza della Costituzione. Fino al 15 settembre sarà chiuso il ponte sul Mugnone. Divieti di transito anche in via XX Settembre (da via Crispi a piazza della Costituzione) e piazza della Costituzione (da via XX Settembre a via Puccinotti nelle semi-carreggiate in asse con via dello Statuto e nella corsia veicolare in asse con via XXIV Maggio al ponte sul Mugnone lato fiume). La rampa Spadolini diventerà a senso unico dal ponte sul Mugnone al ponte degli Alpini verso quest’ultimo con restringimento di carreggiata. L’itinerario alternativo per i veicoli provenienti da viale Lavagnini e diretti in via dello Statuto sarà via Lorenzo Il Magnifico-ponte provvisorio-via Crispi-viale dei Cadorna.

Nuovi lavori di asfaltatura in città: interesseranno via Naldini, San Quirico e Cecco Bravo. Ci saranno poi numerosi cantieri per i sotto-servizi.

Lunedì prossimo, 28 agosto, partiranno i lavori di rifacimento del marciapiede di viale Torricelli interessato dall'intervento di sostituzione alberature recentemente effettuato dalla Direzione Ambiente. Si tratta del marciapiede sul lato dei numeri civici dispari, a partire dal piazzale Galileo per un tratto di circa 100 metri in direzione del viale del Poggio Imperiale. Questo marciapiede è stato da tempo chiuso al transito a causa della diffusione delle radici dei pini del viale che hanno creato diffuse difformità del piano viario. L'intervento prevede, previa rimozione delle radici dei vecchi alberi che sono stati tagliati, la realizzazione di una nuova pavimentazione in lastrico che sarà posata in maniera da risultare compatibile con le radici dei nuovi alberi. La pavimentazione sarà infatti posta su un letto di sabbia senza muratura, in modo da un lato da consentire la respirazione delle radici e l'infiltrazione delle acque meteoriche, dall'altro da facilitare futuri interventi manutentivi. I lavori, per una spesa di circa 50 mila euro, dureranno un mese.

Da lunedì prossimo, 28 agosto, e fino a domenica 3 settembre, verranno effettuati lavori al sottopasso di via Nello Carrara, che congiunge via Panciatichi con via Reginaldo Giuliani. Il cantiere riguarda l’installazione di sonde per la rilevazione dell’acqua in caso di piogge abbondanti e l’installazione dell’impianto semaforico per le segnalazioni di pericolo. Per tutta la settimana verrà istituito il senso unico da via Panciatichi a via Reginaldo Giuliani, con direttrice di marcia verso via Reginaldo Giuliani, e contestualmente una velocità massima di 30 chilometri orari. Il Comune consiglia, ove possibile, di preferire percorsi alternativi.