Traffico sul viale Rosselli: cantiere in ritardo

Pesanti ripercussioni sulla viabilità in ingresso

Nuova mattinata di coda per gli automobilisti diretti verso il centro città. Il sottopasso del viale Rosselli non riapre come programmato ed il traffico si concentra a Porta al Prato.



L'avviso di Palazzo Vecchio arriva alle 8 e 30 da parte dell'assessore Stefano Giorgetti: "Attenzione. Per imprevisto nel corso delle lavorazioni notturne programmate nel sottopasso di viale Fratelli Rosselli la ditta non è stata in grado di riaprire alle 6, come previsto, le due corsie del sottopasso di viale Fratelli Rosselli con pesanti ripercussioni sulla viabilità in ingresso città. Intorno alle 8.15 il cantiere è stato ristretto su una sola corsia e la carreggiata dovrebbe essere liberata completamente tra circa tre ore"