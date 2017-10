Traffico in ingresso a Firenze: operai richiamati in cantiere

La ditta è stata richiamata sul posto dopo i lavori notturni

Nuovo imprevisto a Firenze dopo i lavori notturni, era accaduto pochi giorni fa per uno slittamento dei tempi, oggi il problema si è riproposto ma gli operai sono stati richiamati in cantiere dopo i lavori notturni.



L'avviso da parte di Palazzo Vecchio è affidato ancora una volta all'assessore Stefano Giorgetti che spiega: "Per un problema relativo al ripristino della carreggiata al termine dei lavori notturni in corso nel sottopasso di viale Fratelli Rosselli si circola su due corsie. Si registrano rallentamenti nella direttrice ingresso città. La ditta, richiamata sul posto è già al lavoro per la riparazione. La riapertura è prevista per fine mattinata"