Torneo di Viareggio: i ragazzi di Bigica battono l'Empoli, ma...

I festeggiamenti dopo la vittoria rovinati da un sasso scagliato contro un giocatore empolese

VIDEO — Vittoria di carattere della Fiorentina Primavera agli ottavi di finale della Viareggio Cup: i viola si sono imposti per 3-2 sull'Empoli grazie alle reti di Sottil,Gori e Meli. I ragazzi allenati da mister Bigica troveranno questo venerdì,ai quarti di finale,il Sassuolo venerdì alle 17.00 al “Ferdeghini” di La Spezia.

Momenti di tensione alla Viareggio Cup al termine del derby toscano. Alcuni sostenitori viola hanno scagliato sassi contro gli avversari, "rei" di aver lanciato alcune bottigliette d'acqua. L'ACF prende le distanze da quanto accaduto oggi in occasione della gara del Torneo di Viareggio ed esprime la propria condanna verso qualsiasi forma di condotta violenta. La Fiorentina ha rischiato di non poter accedere ai quarti di finale del Viareggio, dove affronterà il Sassuolo. l giudice sportivo ha però punito la società con 3.000 euro di multa e non con la squalifica dal torneo.