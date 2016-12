Tim, sciopero nazionale: manifestazione regionale a Firenze

Una prima giornata di sciopero proclamato in tutto il territorio nazionale si svolgerà domani martedì 13 dicembre con manifestazione regionale a Firenze

Sindacati riuniti, per Cgil Cisl e Uil Samuele Falossi, Federico Fontanini e Antonio Proietti "Da mesi stiamo lottando contro le scelte aziendali e del Governo per sostenere una politica industriale che parta da TIM e crei sviluppo a tutto il paese. Ci stiamo opponendo all'impoverimento del settore, agli esuberi che si determineranno se AGCOM farà la scelta di liberalizzare la manutenzione dell'ultimo miglio, alla perdita dei diritti e all'utilizzo dell'appalto e del subappalto senza regole. Ma soprattutto vogliamo fare una trattativa che parta da TIM e coinvolga tutto il paese perché senza TIM non c'è sviluppo. Per questo abbiamo organizzato presidi, manifestazioni, flash mob in Toscana; in tutta Italia le iniziative stanno crescendo. Ma non ci fermiamo".

Il concentramento è previsto per le ore 09.30 in Piazza Santa Maria Novella, in corteo per le strade del centro cittadino verso Piazza Duomo sotto la sede della presidenza della Giunta regionale.



Chiederanno un incontro al Governatore della Toscana, Enrico Rossi, sostenendo queste rivendicazioni:

1) ritirare la disdetta degli accordi aziendali decisa unilateralmente da TIM;

2) avviare una trattativa per risolvere i problemi che ci sono nel settore;

3) coinvolgere il governo contro le decisioni dell'AGCOM;

4) scongiurare gli esuberi (5000 in Italia e 500 potenziali in Toscana)

5) impedire al management di TIM di impoverire l'azienda per intascare 55 milioni di extra bonus alla fine del triennio 2016/2019. Un furto che è bene portare a conoscenza di tutti.