Ticket Sanitario, scadono le autocertificazioni: ecco cosa fare

Se il codice della propria fascia economica è corretto, non si dovrà fare niente

Scadono gli attestati di fascia reddituale (ERA, ERB, ERC) emessi a seguito di autocertificazione nel 2016, per l'individuazione del ticket aggiuntivo. Chi ha fatto l'autocertificazione è invitato a verificare la correttezza della nuova posizione economica risultante dalla banca dati dell'Agenzia delle entrate.

Cosa fare

Dal 1° aprile 2017, chi aveva fatto l'autocertificazione ERA, ERB, ERC dovrà verificare la correttezza della propria posizione economica on line sul sito regionale, ai Totem Punto Si, sulla ricetta o presso la propria azienda sanitaria.

Se il codice della propria fascia economica è corretto, non si dovrà fare niente.

Se il codice non è presente o non è corretto, si dovrà fare l'autocertificazione, con la Carta sanitaria elettronica attivata, con le seguenti modalità:

- direttamente online, all'indirizzo www.regione.toscana.it/servizi-online

- con la App Smart SST, disponibile per i sistemi Android e iOS

- ai Totem Punto Si,

oppure recandosi agli sportelli della propria Asl.

E' giusto che il codice non sia presente solo se la fascia economica è superiore a 100.000 euro.

Se nessun codice è presente sulla ricetta, il cittadino è tenuto a pagare il ticket corrispondente all'importo massimo.

L'autocertificazione può essere espletata in ogni momento e non vi sono scadenze. Si ricorda però che, per beneficiare della fascia corretta, è opportuno autocertificare la fascia prima di eventuale prescrizione medica.

Per gli ultrasessantacinquenni esenti per reddito (E01 - E03 - E04) l'autocertificazione eseguita precedentemente non ha scadenza, e quindi non si dovrà fare niente, salvo che nell'anno precedente non siano modificate le condizioni reddituali.

Si ricorda inoltre che dal 1° aprile 2017, tutti i cittadini che intendano avvalersi dell'ISEE ai fini della compartecipazione alla spesa sanitaria dovranno essere in possesso dell'attestazione aggiornata sulla base dell'ISEE 2017.

Per saperne di più

- Numero verde 800 556060

- www.regione.toscana.it/salute

- ticket.sanita@regione.toscana.it

- sul sito della propria azienda sanitaria

Come verificare la fascia economica certificata

Domande frequenti sulle fasce economiche per i ticket sanitari