The Book Show a Ibs Libraccio Firenze

Il 17 marzo 2018 alle ore 17.00, gli anni '80 fiorentini di Bruno Casini

The Book Show “Dal Banana Moon ai Litfiba fino a Che Fine Ha Fatto Baby Jane?”. Cinque libri in una giornata. Un pomeriggio a ingresso libero, alla libreria di Via De’Cerretani,16r a Firenze, cinque libri, cinque momenti, cinque esperienze che raccontano degli anni '80. Ancora oggi si continua a parlare di quella stagione indimenticabile, di quella stagione esplosiva, di quella stagione creativa, di quella stagione eclettica. Dovunque vai, fuori da Firenze, ti chiedono sempre di raccontare quel decennio meraviglioso, indipendente, fosforescente, rockettaro, performativo. Oggi sono stati chiamati alcuni protagonisti di quel periodo e non a leggere alcuni passi di questi tre libri. Una giornata "postmoderna",divertente e assolutamente spensierata. E poi “Ribelli nello Spazio. Culture underground anni 70” e “Sex and The World.Viaggi Gay e rock’n roll”, viaggi intergalattici. viaggi cosmici attraverso gli anni settanta, ottanta,novanta e zero... e poi “Clubbing for Heroes. Il ritmo degli anni 80”.... una giornata con tanti amici.... una “giornata particolare”.... ognuno delle persone coinvolte leggerà dei pezzi tratte da questi libri.

Saranno presenti Dimitri Milopulos, Antonio Aiazzi, Luca Locati Luciani, Barbara Pignotti, Dorothea Bruno, Willy Vaira, Antonio Aiazzi, Vincenzo Ponticiello, Laura Mauric, Roberto “Orsetto” Orzali, Vincenzo Striano, Carlo e Daniele Gardenti, Simona Capecchi, Maria Paternostro, Silvia Minelli, Roberta Vannucci, Anna Maria Ricci, Lucio Colonna, Roberta Perugini,Stefano Cantini, Giacomo Aloigi, Stefano Fabbri, Adriano Primadei, Andrea Sbandati, Giovanni Ballerini, Marco Reati, Ivo Minuti,Betty Barsantini, Andrea Canavesio, Nicola Vannini, Alessandro Querci, Lucia Nebbiai e tanti altri. Dedicato ad Ernesto De Pascale, Massimo Bertolaccini, Derno Ricci, Filippo Milani , Carlo Caldini, Marco Lamioni, Ringo De Palma.