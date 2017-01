Terremoto e neve, Protezione Civile di Firenze nelle zone colpite

CITTA' DA SALVARE

Video sulle attività condotte a sostegno dei terremotati

Una squadra della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, formata da quattro operatori, nell'ambito della colonna mobile della Toscana verso Macerata ha raggiunto i luoghi del Centro Italia colpiti dal sismi e dalle insidie della neve. Interventi, tra l'altro, nel comune di Pieve Torina.

"I nostri operatori - spiega Angelo Bassi, consigliere delegato alla Protezione Civile della Metrocittà - portano aiuti alle comunità colpite dal sisma e dal maltempo, con attrezzature e una turbina utili per i soccorsi".



Sul lavoro condotto dalla Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze in soccorso ai terremotati, anche in questi giorni, l'Ufficio Stampa della Città Metropolitana ha predisposto un video, realizzato da Domenico Costanzo.



Partita alla volta di Muccia (Mc) due giorni fa da Firenze con la Colonna Mobile regionale dellaToscana, di cui fa parte, VAB Toscana ha messo in campo volontari, mezzie attrezzature per farfronte all’emergenza neve che si è abbattuta in modo eccezionale sui territori già colpiti duramente dal terremoto: 2 bobcat di cui uno con turbina, 2 turbine manuali, operatori bobcat, tre squadremanuali per spalare la neve, 2 membri di sala operativa , già in attività dalle 20.00 del 18 gennaio perseguire tutte le operazioni di soccorso, un tank carburante per garantire l’autonomia nel rifornimento dei mezzi, una lama spalaneve.



Campo base a Muccia ma il territorio in cui portare aiuto si estendeanche ai comuni confinanti di Pieve Bovigliana, Pieve Torina e Fiordimonte.

Lì il territorioè benconosciuto dai nostri volontari perché la nostra associazione come colonna mobile nazionale di VAB Italia, attivata dal DPC, è rimasta come tale a Muccia dalla fine di ottobre 2016 fino alla chiusura delcampo in questi giorni con l’arrivo della Colonna Mobile Toscana .Al lavoro giorno e notte i volontarinon si sono risparmiati per liberare dall’enorme massa di neve caduta le strade delle zone praticabilidi Muccia, delle frazioni fra cui Massaprofoglio , le zone vicino a Costafiore, a Scarnacchio. Liberatodalla neve un ricovero per persone anziane nel comune di PieveBovigliana. Interventi anche a Pieve Torina e in diversi altri luoghi compreso l’Eremo che si trova sulla costadella montagna e dove quotidianamente nei mesi scorsi i volontari hanno portato il cibo cucinato nel campo di Muccia. I soccorsi continuano