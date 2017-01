Telecomunicazioni: sciopero nazionale e manifestazione a Firenze

Concentramento ore 09.30 Piazza Santa Maria Novella, corteo per le strade del centro, conclusione intorno alle 12 in Piazza San Lorenzo

Il settore delle Telecomunicazioni è un settore fondamentale per lo sviluppo tecnologico e industriale, oggi è di uno dei pochi settori in crescita.

"Al contrario Confindustria e le aziende del settore di fatto depauperano le potenzialità dell’innovazione e della crescita per interessi di bottega. La crisi di Almaviva, di Ericsson, di Tim e di tante altre realtà, dimostrano la volontà delle aziende di portare avanti politiche di solo taglio dei costi. Ne sono riprova incontrovertibile i 55 milioni di Bonus a disposizione di Flavio Cattaneo e del management di Tim a patto che taglino i costi, indipendentemente dalla qualità del servizio erogato" si oppongono Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil che hanno proclamato per domani 1° febbario 8 ore di sciopero a livello nazionale. Una scelta per costringere le imprese a investire nella qualità, partendo dal mondo del lavoro e dalle politiche industriali.



"I licenziamenti di Almaviva, la disdetta degli accordi in TIM, le pesanti ricadute in Comdata di Livorno, il rischio occupazionale in Ericsson, come tutte le speculazioni sul mondo degli appalti legati ai Call Center, le tante altre crisi del settore si possono risolvere solo con politiche industriali serie, adeguate e credibili".

Concentramento ore 09.30 Piazza Santa Maria Novella, corteo per le strade del centro, conclusione intorno alle 12 in Piazza San Lorenzo. Alle 12.30 una delegazione di lavoratori e sindacati sarà ricevuta dal Prefetto.