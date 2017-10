Taxi rosa, servizio prolungato fino alle 4 del mattino

Partirà dalle 22. Estesa fino alla stessa ora anche la tariffa scontata del 10%

Taxi rosa prolungato alle 4 del mattino e tariffa agevolata estesa fino alla stessa ora, questo il risultato dell’incontro di oggi tra l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re e le sigle sindacali taxi.

Il servizio sarà disponibile dalle 22 (anziché dalle 21) alle 4 (anziché alle 2) e permetterà alle donne di ‘saltare la coda’ delle chiamate in arrivo ai centralini delle due cooperative.

“Un bel risultato che arriva dopo i primi giorni di sperimentazione positiva del servizio – ha detto l’assessore Del Re – Il taxi rosa sarà disponibile fino alle 4 anziché fino alle 2 e garantirà la precedenza alle telefonate provenienti dalle donne. Allo stesso tempo, abbiamo ottenuto la disponibilità delle cooperative a estendere alla stessa ora la tariffa scontata del 10 per cento. Ringrazio le cooperative e le sigle sindacali per l’attenzione dimostrata”.



Il numero da chiamare per ‘saltare la fila’ del 4390 sarà lo 055.4361904; mentre per accedere al servizio ‘Taxi rosa’ del 4242 si potrà utilizzare inizialmente il canale WhatsApp inviando la parola ‘rosa’ al numero 3346622550 (valido anche per sms).



Nei prossimi giorni anche Socota attiverà la linea telefonica dedicata.