Subbuteo a Firenze: Torneo internazionale di calcio da tavolo

​Alla palestra Bonsanti in arrivo 400 partecipanti da tutto il mondo

Subbuteo, a Firenze il torneo internazionale di calcio da tavoloAppuntamento il 9 e 10 settembre alla palestra Bonsanti con 400 partecipanti da tutto il mondo

Arriva a Firenze il torneo internazionale di subbuteo. Una due giorni dedicata al calcio da tavolo con oltre 400 partecipanti da tutto il mondo. L’appuntamento, in programma sabato 9 e domenica 10 settembre alla palestra Bonsanti dell’Isolotto, è organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Club Subbuteo Firenze.

“Uno dei tornei più partecipati nel panorama calciotavolistico internazionale – ha detto l’assessore allo Sport Andrea Vannucci – Un’occasione per dare risalto a uno sport di grande aggregazione e alla squadra fiorentina che milita nel campionato italiano di serie B”.

Sabato 9 settembre a partire dalle 9.30 in programma la competizione a squadre, mentre domenica 10 le gare individuali prenderanno il via alle 9. Ingresso libero.