Stupro a Firenze: Carabinieri e sindaco "alla sbarra"

La Ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli: "La sospensione non basta". Laura Lauri, presidente e Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana: "Nardella chieda scusa a tutte le donne"

(DIRE) Roma, 10 set. - "I militari che hanno stuprato le ragazze a Firenze - e diciamo le cose con il loro nome - sono stati sospesi ma non e' sufficiente. La violenza e' un dato strutturale che va represso". Cosi' la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli a 'L'intervista' di Maria Latella su SkyTg24, dove annuncia una grande campagna sul tema, in tutte le scuole e anche nelle Università: "Attiveremo un confronto ampio con i genitori e inizieremo una grande campagna sul rispetto delle persone e delle donne. Sono gia' al lavoro su questo da mesi- spiega Fedeli- La violenza sulle donne e' strutturale, non e' emergenza, per questo stiamo affrontando il tema anche nei percorsi formativi universitari e il discorso vale anche per tutti gli altri percorsi formativi, soprattutto per chi e' nell'Arma".

"Nardella chieda scusa a tutte le donne per il becero tentativo di colpevolizzare le vittime di uno stupro. La colpevolizzazione della vittima e' parte integrante della violenza fisica e verbale di cui, purtroppo, troppo spesso le donne sono ancora oggetto, in casa e fuori. Un meccanismo che affonda le proprie radici in una cultura retrograda e maschilista inaccettabile da parte di chiunque, ma inammissibile da parte di un rappresentante delle istituzioni". Cosi', in una nota, Laura Lauri, presidente di Sinistra Italiana, commenta le parole del sindaco di Firenze, Dario Nardella, in riferimento al presunto stupro delle studentesse americane.

"In poche settimane prima la battutaccia su Allah al meeting di Rimini ora le parole fuori luogo dopo il doppio stupro di Firenze. Forse e' arrivato il momento di ricordarsi di essere il sindaco di una grande città e chiedere scusa". Lo scrive su twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. (Com/Pol/ Dire)