Stazione SMN in tilt: bus guasto, deviazioni in corso

Vettura in attesa di un traino

Si ferma un bus della Linea 14 in piazza Stazione. L'unica corsia percorribile si blocca con ripercussioni sull'intero servizio.

Massimo Milli della Faisa Cisal spiega: "La centrale operativa sta deviando le vetture sui viali. Ma i mezzi in coda hanno il motore spento e dovranno attendere il recupero del bus".

Tra Largo Alinari e piazza Stazione. Dopo il traino, e 30 minuti di attesa, il servizio riprende alle 12 con il passaggio dei mezzi "Fuori Servizio" ed i passeggeri in attesa soprattutto della Linea 11.

La Polizia Municipale presente allo svincolo segnala che le ripercussioni si sono avute su Nazionale - Cerretani - Unita' e Scala ed ai passanti spiega "Purtroppo siamo al limite, basta uno spillo fuori posto a creare il collasso" ed invita i pedoni ad usare i sottopassi e non avventurarsi nei varchi creati per le vetture pubbliche e private. "Gli autisti sono in difficoltà - ci spiega un vigile - perché i pedoni sono come l'acqua e si infilano dove vedono spazio incuranti del rischio, rallentano i passaggi dei mezzi e sono a carico della responsabilità degli autisti. Invece proprio qui in Stazione ci sarebbero i sottopassi da poter sfruttare".

Nelle scorse ore la rimodulazione dei passaggi ha visto spostare numerose linee da Santa Maria Novella con le nuove fermate ancora in fase di rodaggio.