Stage Lavorativi in Europa: Open Day Erasmus Plus Dante l'11 aprile a Firenze

ppuntamento dalle 12 alle 14 all'Istituto tecnico per il turismo Marco Polo

Firenze 06.04.2017 - Sono 20 i neodiplomati toscani partiti a febbraio 2017 per la prima fase di stage lavorativi in Europa previsti dal progetto Erasmus Plus Dante: le destinazioni sono state Londra e Bruxelles e gli stage sono attualmente in corso.

Il progetto Erasmus Plus Dante, promosso da Centro Studi Turistici di Firenze e approvato nell’ambito del Programma Comunitario ERASMUS PLUS VET Learner and Staff Mobilities da parte dell’ISFOL, Ente dello Stato dedicato alle politiche di Ricerca, Formazione e Lavoro e finanzia, prevede la realizzazione di 100 STAGE LAVORATIVI all’estero per NEO DIPLOMATI TOSCANI, con copertura di spese di trasferimento, vitto e alloggio.

Per illustrare le possibilità offerte da questo progetto, il Centro Studi Turistici di Firenze organizza l'Open Day Erasmus Plus Dante: l'appuntamento è per

MARTEDI’ 11 APRILE 2017, in orario12 - 14

presso ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO MARCO POLO

in Via S.Bartolo a Cintoia 19, Firenze .

Saranno presenti i rappresentanti del Capofila Centro Studi Turistici e degli altri Partner del Progetto, Glocal S.r.L e ITT Marco Polo. Un'occasione rivolta a chiunque fosse interessato per chiedere tutte le informazioni utili a valutare questo tipo di esperienza.

Gli stage lavorativi in Europa sono finanziati per un periodo di 4 mesi e si svolgono nel Regno Unito, Belgio, Malta e Spagna: ai partecipanti sono riconosciute spese di trasferimento, vitto e alloggio. Gli stage vengono effettuati nei seguenti settori: imprese del comparto turistico; imprese alberghiere; imprese della ristorazione; imprese della comunicazione e pubblicità.

Le prossime partenze saranno a fine GIUGNO 2017 e prevedono le seguenti borse di studio: n.10 per Regno Unito; n.5 per Spagna; n.10 per il Belgio; n.10 per Malta. La scadenza per presentare la propria candidatura è il 15 APRILE 2017.