Stadio Franchi, manutenzione del manto erboso, un nuovo trattore

Si rinnova il parco mezzi dell’Amministrazione

Continua il rinnovo del parco mezzi dell’Amministrazione. Nell’ultima tranche di veicoli consegnati accanto ai classici motocicli (in totale 9 di cui 6 per i mezzi e 3 per gli informatori della Polizia Municipale) c’è anche un trattore per la manutenzione del manto erboso dello stadio Franchi e dei campi limitrofi. A breve saranno in strada anche 26 auto destinate alla Polizia Municipale, a seguire 3 scuolabus e un bus che sarà utilizzato per il servizio di navetta interna al Cimitero di Trespiano.