Sparatoria a Castelfiorentino, si costituisce: tentato omicidio

Nelle ore successive al verificarsi del fatto il sindaco del Comune toscano ha lanciato un allarme sicurezza attraverso i Social

Questa mattina ad Empoli si è costituito il giovane albanese responsabile della sparatoria avvenuta a Castelfiorentino la sera del 9 gennaio dove sono rimasti feriti due ragazzi di origini marocchine.



Dopo la sparatoria sui Social Network l'appello del primo cittadino per aumentare la sicurezza urbana nel comune della Città Metropolitana.



"L'albanese ha probabilmente intuito che il cerchio intorno a lui si stava stringendo da parte dei militari della Compagnia di Empoli, i quali, sin da subito, avevano messo in atto una serie di servizi per rintracciarlo. Gli accertamenti effettuati, infatti, facevano pensare che l'uomo non fosse scappato all'estero ma fosse rimasto nascosto nelle vicinanze di Castelfiorentino" rendono noto gli inquirenti.



L'uomo è destinatario di una ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di tentato omicidio e di porto abusivo di armi.

Dopo la notifica del provvedimento, l'arrestato è stato tradotto a Sollicciano a disposizione dell'AG.