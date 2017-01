Sostegno occupazione, integrazione al reddito: scade a febbraio

Avviso per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà

Le domande rimaste escluse a causa della sospensione dell'intervento sono da presentare, utilizzando la modulistica degli uffici regionali, a mezzo raccomandata A/R, entro il 28 febbraio 2017

La Regione Toscana ha approvato e pubblicato, con decreto dirigenziale n. 11387 del 25 ottobre 2016, il nuovo avviso pubblico per la concessione di integrazioni al redito per i lavoratori in contratto di solidarietà (allegato A del decreto) per la presentazione delle domande e per l'invio dei dati rimasti esclusi dall'integrazione per effetto della sospensione - stabilita dalla delibera di Giunta regionale n. 777/2015 - dell'intervento.

Pertanto a decorrere da tale data possono essere presentate le domande, nonché inviate le richieste di valutazione della documentazione già inviata, così come previsto dagli articoli 4 e 5 del bando stesso (avviso pubblico). Le domande ed i dati inviati presentati ed inviati prima di tale data non potranno essere istruiti.



L'avviso pubblico è entrato in vigore il 17 novembre 2016 (giorno successivo al giorno di pubblicazione sul Burt) e le domande sono da presentare entro il 28 febbraio 2017 utilizzando l'apposita modulistica, a mezzo raccomandata A/R.



Per conoscere tutti i dettagli necessari a presentare correttamente la domanda consultare integralmente il testo del bando



Per saperne di più contattare Regione Toscana - Settore Lavoro - via Pico della Mirandola, 24 - 50132 Firenze - email: contrattisolidarieta@regione.toscana.it



Gli atti normativi precedenti



Anno 2015

Decreto dirigenziale n. 3526/2015 (Burt del 5 agosto 2015) con il quale si sospendeva l'intervento di integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà.

La Regione Toscana tiene a precisaere di essersi impegnata a trovare le risorse necessarie per coprire tutte le domande di integrazione ai contratti di solidarietà presentate ai propri uffici entro il 5 agosto 2015, e tutti gli accordi firmati tra le Organizzazioni sindacali e le parti sociali entro il 5 agosto 2015 inviati al Ministero del Lavoro, relativamente ai quali non sono state ancora presentate le domande di rimborso alla Regione.

Restano esclusi da tale integrazione gli accordi sottoposti alla nuova disciplina di intervento di cui al decreto legislativo n. 148 del 24 settembre 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".



Anno 2014