Smile Factor, la semplicità è la sua forza

Smile Factor - Gaetano e Graziano salutano simpaticamente Nove da Firenze.

Ieri sera al cinema Marconi di Firenze, l'anteprima nazionale del film TUTTO DA RIDERE... "di e con" Gaetano Gennai !

Il cinema era gremito di persone, tutte incuriosite di vedere questo esperimento cinematografico che tenta di coniugare tre linguaggi apparentemente diversi tra loro: quello del Cinema, della TV e del Reality.E solo la vera e pura comicità toscana unita alla meastria unica di Gaetano Gennai potevano far da collante tra questi tre elementi.

Oltre alla presenza di parte del cast e della produzione, alla proiezione sono intervenuti numerosi ospiti, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, il "GRANDE" Giancarlo Antognoni, Paolo Bacciotti e molti altri.

In sala dopo aver presentato e ringraziato il cast e gli ospiti e dopo aver detto un po di "bischerate", Gaetano, prima di dare il via alla proiezione non poteva non salutare l'amico e collega Niki Giustini scomparso di recente.

Al termine della proiezione non è mancata una vera e propria pioggia di applausi che ha sommerso il cast presente, visibilmente emozionato.

Finiti i saluti in sala, il cast, la produzione, la stampa e qualche selezionato ospite si sono recati presso La Trattoria Il Pallaio per un rinfresco

Ringraziamo per la simpatia e la disponibilità Gaetano Gennai, Graziano Salvadori ed il cast presente.