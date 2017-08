Smartphone, tablet e cellulari alla portata di tutti

Ma anche in Toscana i crimini informatici tra 2010 e 2015 sono raddoppiati

La Toscana, con una denuncia all’autorità giudiziaria ogni 378 abitanti, è al nono posto fra le regioni con più alta densità di crimini informatici, trainata da Siena (1/332), 23^ fra le province italiane, e da Prato e Livorno, dove questi reati* sono raddoppiati dal 2010 al 2015. È quanto emerge da un’analisi di DAS, compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale, che con “Difesa Web” assiste in giudizio i cittadini vittime di frodi informatiche e fornisce strumenti di monitoraggio per prevenire furti d’identità e altre truffe online. In regione, il fenomeno, oltre che a Siena, è molto diffuso anche nelle province di Livorno (1 denuncia ogni 351 abitanti – 2° posto in Toscana) e Firenze (1/359 – 3° posto a livello regionale).Diventa meno consistente a Lucca (1/373) e Grosseto (1/378). Secondo quanto rilevato da DAS, la densità dei reati informatici si riduce progressivamente nelle province di Arezzo (1/387 abitanti), Prato (1/398) e Pistoia (1/402). In Toscana la situazione è più tranquilla a Pisa (1/432 ab.) e Massa Carrara (1/470). DAS rileva che tra 2010 e 2015 le denunce per reati informatici sono più che raddoppiate in provincia di Prato (+130%) e raddoppiate a Livorno (+ 99%). Rilevante l’incremento di questi crimini anche a Lucca (+86%) e Siena (+86%), mentre a Pistoia (+67%), Arezzo (+63%), e Grosseto (+57%) l’aumento è in linea con la media regionale (+63%). Se a Massa Carrara e Firenze gli incrementi di questi crimini oscillano intorno al 50%, a Pisa sono cresciuti meno che altrove in Toscana e ma anche rispetto al resto d’Italia: + 23%.

“La nostra ricerca – spiega Roberto Grasso, amministratore e direttore generale di DAS – evidenzia un fenomeno preoccupante. Nel periodo che abbiamo analizzato le denunce delle forze di polizia all’autorità giudiziaria per reati informatici sono cresciute in Italia di oltre il 51%, con un’incidenza di un reato ogni 393 abitanti. I danni economici per chi subisce questo tipo di reato possono essere rilevanti e a volte difendersi in giudizio può essere complicato e richiedere tempi lunghi. Abbiamo creato “Difesa Web”, in risposta alle due principali esigenze espresse dal mercato: da un lato l'aspetto di prevenzione e monitoraggio dei propri dati, dall'altro il supporto legale necessario in caso di furto d’identità”.

Anche per dare la possibilità a tutti di avvicinarsi alle nuove tecnologie in sicurezza e consapevolezza, a Firenze il 18 settembre 2017, riapre per il 15°anno la Palestra Informatica. I corsi di computer che si possono frequentare sono sia quelli di alfabetizzazione base sia quelli di approfondimento. Inoltre sempre più persone si rivolgono alla Palestra Informatica per imparare a usare lo smartphone o il tablet, due strumenti ormai diffusi e immancabili nella vita di tutti i giorni. Il tema di quest'anno sarà la facilitazione digitale ovvero rendere i cittadini capaci di assolvere a tutte le procedure digitali in autonomia e semplificare la vita di tutti i giorni: per esempio prenotare il numerino alle poste e saltare la coda o prenotare online la visita medica o l'analisi del sangue. Altro tema importante è la gestione dei dati personali come le foto, i video, i documenti attraverso i servizi di cloud: per esempio è possibile avere le foto scattate con lo smartphone sempre online e poterle visualizzare senza fatica e noiosi trasferimenti su tutti i dispositivi che possediamo, compresi tv e tablet. La Palestra Informatica si svolge presso alcuni centri socio-culturali per gli anziani del Comune di Firenze, in essi non vi sono solo corsi di computer, ma anche la possibilità di conoscere nuovi amici e partecipare alle tante attività come il ballo, la tombola e il burraco, le gite organizzate e i vari laboratori quali pittura e di lingue. Sono sempre di più le aule dove è possibile frequentare i corsi della Palestra Informatica, in centro, a Novoli, a Peretola: basta capire il proprio livello di preparazione, scegliere l'aula più vicina e i cittadini troveranno sempre due insegnanti pronti ad aiutarli. Per conoscere il calendario e gli orari delle attività scrivere a palestrainformatica@gmail.com.