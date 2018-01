Skim disegna il Calendario 2018 di Toscana Energia

​Il progetto lega Toscana Energia alla onlus I Ragazzi di Sipario

Francesco Forconi, in arte SKIM, il giovane artista fiorentino sempre più quotato nel mercato dell'arte contemporanea ha donato a Nove da Firenze il Calendario 2018 realizzato per Toscana Energia con l'obiettivo di sostenere l’associazione onlus I Ragazzi di Sipario nel decennale della loro attività.



La cooperativa sociale è nata nel 2007 per il desiderio dei genitori di alcuni ragazzi con disabilità mentale di offrire ai figli un futuro dopo il termine della scuola; hanno così imparato a cucinare, servire ai tavoli e oggi gestiscono la ristorazione all’interno dello Spazio Alfieri.



Il presidente di Toscana Energia, Federico Lovadina spiega “Sono orgoglioso di aver dato vita a questa iniziativa che, per il secondo anno, contribuisce sia alla divulgazione dell’opera di un giovane artista ma ancor di più al sostegno di una onlus che svolge un compito così importante, accompagnando quotidianamente questi ragazzi nella ricerca di una propria autonomia lavorativa che dia loro fiducia e soddisfazione. Con la vivacità delle opere di Skim ed i Ragazzi di Sipario abbiamo dato vita ad un calendario pieno di allegria e speranza che ci accompagnerà durante il corso dell’anno e che siamo lieti di aver realizzato”.



Skim che vive ed opera a Scandicci ma ha recentemente portato il suo lavoro alla ribalta delle piazze internazionali, si lega ancor di più al territorio toscano che lo vede già da tempo esporre in location prestigiose dal mare alla montagna e collaborare ad incontri con le scuole per progetti didattici legati alla divulgazione della filosofia dell'arte contemporanea che non è vandalismo, ma vive nel rispetto dell'altrui creatività.



I calendari sono a disposizione presso lo Spazio Alfieri, via dell'Ulivo 6 Firenze e presso Made in Sipario, via degli Artisti 41/R Firenze.