Siena: formazione gratuita sui finanziamenti e opportunità dell'Unione europea

Con "Lezioni d'Europa 2017" appuntamenti da marzo a giugno

Iil Centro Europe Direct Siena dell'Università di Siena, in collaborazione con il Comune di Siena (nell'ambito dell'iniziativa "Siena Città Aperta") e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, organizza l’ottavo appuntamento di Lezioni d’Europa che quest'anno si intitola “Un nuovo inizio per l’Europa”, un’occasione informativa e formativa per approfondire i temi europei in un contesto generale di crisi.

Le lezioni riguardano la storia del processo d’integrazione e le politiche europee attraverso la conoscenza dei programmi, dei finanziamenti e delle opportunità che l’Unione europea offre ai suoi cittadini.

Il corso è gratuito e si rivolge a chiunque abbia interesse per i temi europei o voglia avvicinarsi ad essi, indipendentemente dal tipo di formazione o professione. Sarà possibile partecipare all'intero corso o anche alle singole iniziative.

Sei gli ambiti tematici prescelti che attengono ai vari aspetti delle priorità della Commissione Europea:

1 La storia dell’UE;

2 Le Istituzioni dell’UE e l'Europa in Toscana;

3 Le politiche e le priorità dell’UE;

4 L’integrazione economica europea;

5 I finanziamenti e le opportunità;

6 Approfondimenti sull’UE.

Il corso inizierà mercoledì 1 marzo e terminerà a maggio/giugno 2017 con le giornate sulla progettazione europea (verrà data la precedenza a coloro che hanno frequentato almeno una lezione per ogni ambito tematico). Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le lezioni si svolgeranno al Rettorato dell'Università di Siena (Banchi di Sotto 55, Siena) o in altre strutture dell’ateneo o del Comune.

Alcuni incontri si svolgeranno in collegamento a distanza con la sede di Arezzo dove è presente uno sportello Europe Direct.

Gli interessati sono pregati di compilare la “scheda di adesione” che è disponibile alla pagina http://www.europedirect.unisi.it/lezioni-deuropa/lezioni-deuropa-2017/ e inviarla a europedirectsiena@unisi.it. Si consiglia di consultare periodicamente il programma e il calendario, disponibili alla stessa pagina, per verificare eventuali aggiornamenti e modifiche di date e/o orari.