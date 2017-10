Sicurezza sul lavoro e realtà virtuale

Da domani al 15 ottobre sarà anche in mostra all’iniziativa “Scoprire l’ingegneria a Pistoia”

È stato inaugurato e installato presso il Centro di addestramento di Pistoia, in via Pratese 39, il nuovo simulatore di formazione in realtà virtuale di e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica.

Il nuovo sistema, sviluppato dalle strutture Safety e Information Tecnology aziendali, con la collaborazione di Everis ed H-FARM, costituisce una modalità innovativa di fare formazione sui luoghi di lavoro: lo strumento, infatti, consente di simulare differentiscenari tridimensionali di cantiere con un coinvolgimento realistico e dinamico degli operatori, che possono così svolgere esercitazioni sui metodi di lavoro e sulle tecniche di sicurezza. Il simulatore riproduce nel dettaglio gli ambienti di lavoro, le sezioni d’impianto, le attrezzature, i dispositivi di protezione individuale e perfino i rumori. La realtà virtuale simula numerosi scenari relativi alle operazioni eseguibili nelle cabine di distribuzione e sulle linee elettriche aeree, ma anche in un magazzino in cui reperire il materiale per lo svolgimento delle attività operative.

Il simulatore integra gli strumenti tradizionali di formazione, e in particolare l’addestramento operativo che viene svolto nei centri di addestramento e-distribuzione sul territorio nazionale. Rispetto ai metodi già in uso, il nuovo sistema consente di simulare anche i possibili errori e le relative conseguenze, cosa impossibile da realizzare dal vero.

Il primo simulatore è stato inaugurato a fine settembre al Centro di addestramento a Scorzè, adesso e-distribuzione sta procedendo con l’attivazione di ulteriori 10 postazioni negli altri centri di formazione operativa presenti in Italia: all’inaugurazione svoltasi questa mattina a Pistoia, sono intervenuti il responsabile nazionale dei centri di addestramento operativi di e-distribuzione, Gianfranco Urbanelli, e il responsabile e-distribuzione Toscana e Umbria, Angelo Cefalù.

Il simulatore, peraltro, sarà in mostra da domani, venerdì 13 ottobre, fino a domenica 15 ottobre all’iniziativa “Scoprire l’ingegneria”(http://scoprirelingegneria.it/), che si svolgerà in piazza del Duomo a Pistoia e che, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Ordine degli Ingegneri di Pistoia, vedrà la presenza dei tecnici e-distribuzione per illustrare ai visitatori il funzionamentodell’innovativo strumento.