Sicurezza: rapina in centro storico a Firenze

Il nastro bianco e rosso predisposto dalla Polizia appare tra i turisti

A mezzogiorno rapinato in pieno centro storico un noto negozio dello struscio fiorentino.

Da una prima ricostruzione la titolare del negozio, una gioielleria di eccellenza, sarebbe stata ammanettata e stordita durante la rapina.



“Esprimiamo forte preoccupazione per questa ennesima rapina commessa a Firenze in pieno giorno e in pieno centro, stavolta ai danni di una gioielleria nostra associata”, dice il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni.

“A sconvolgerci è in particolare la violenza con cui la rapina si è consumata, oltre al fatto che via Vacchereccia si trova a due passi da piazza della Signoria, proprio accanto al presidio delle forze dell’ordine. È il segnale evidente che qualcosa non funziona nel sistema della sicurezza e occorre che le forze dell’ordine, insieme agli altri soggetti interessati, prendano subito i necessari provvedimenti".

“Gli imprenditori dell’oro sono tra gli obiettivi sensibili della criminalità - prosegue Marinoni - ma tutti gli operatori di negozi e pubblici esercizi, per il solo fatto di trovarsi in strada, si trovano in una posizione di vulnerabilità molto alta. Chiediamo quindi misure di sicurezza e di tutela più serrate perché tutti hanno diritto di vivere e lavorare nella piena serenità. Siamo certi che le forze dell’ordine, che godono della nostra più piena fiducia e della nostra totale stima, sapranno rispondere concretamente al nostro appello”.

"Rapina verso le 12:30 in via Vacchereccia, a due passi da Palazzo Vecchio. A Firenze c'è una questione sicurezza grande come una casa. L'ennesima riprova" è il commento sul post che il consigliere comunale Jacopo Cellai pubblica su Facebook



"Più sicurezza per le nostre città. Incrementare subito il contingente militare di strade sicure" commenta sempre sui Social il consigliere regionale Lega Nord Jacopo Alberti.