Eventi in programmazione questa settimana a Firenze e dintorni

La Settimana europea della programmazione è un’iniziativa organizzata da volontari e coordinata dagli ambasciatori del digitale che mira a far conoscere la programmazione grazie ad eventi in cui persone di tutte le età possono imparare a creare applicazioni e siti web o a programmare un robot. La sua quinta edizione durerà eccezionalmente due settimane, sino al 22 ottobre, e proporrà più di mille attività che animeranno il mondo digitale ai quattro angoli d'Europa e non solo.Nel quadro della strategia per un mercato unico digitale, la Commissione europea sostiene la Settimana europea della programmazione e altre attività indipendenti che mirano a sviluppare le competenze digitali.

Gli eventi sono organizzati da scuole, organizzazioni senza scopo di lucro, imprese, biblioteche e altri appassionati di programmazione. Vediamo cosa offre il territorio della Città Metropolitana.

Fino al 13 ottobre alle ore 15 in piazza Camillo Cavour 8, Scandicci ci sarà l’evento “L'Ora del Coding: imparare giocando”, rivolto agli alunni delle scuole elementari e incentrato sull’avviamento al pensiero computazionale attraverso attività divertenti con una modalità inclusiva e di gruppo. Dal 13 al 20 ottobre dalle 11 a mezzanotte in via delle Gardenie, 93 Prato PO ci sarà l’evento “Coding per tutti” dove i bambini saranno impegnati nei percorsi proposti da code.org.

Fino al 17 ottobre sempre in via delle Gardenie i bambini faranno muovere il robottino Bee-bot utilizzando le carte di Cody Roby durante l’evento “We play with...Coding & Robot”.

Dal 13 al 20 ottobre in via Arturo Toscanini, 2 Prato ci sarà l’evento “L’ora del codice” dove bambini affronteranno uno dei percorsi dell'ora del codice proposto su code.org.

In via Renato Mannocci, 30 Prato, fino al 20 ottobre, l’evento “Codice binario per i più piccoli” coinvolgerà i bambini della classe seconda B della Scuola Primaria Gandhi di Prato saranno guidati in un percorso per iniziare a comprendere il funzionamento dei tanti strumenti informatici con i quali vengono a contatto ogni giorno e, attraverso la costruzione di un gioco, scopriranno la scrittura dei numeri in codice binario.

Il 20 ottobre in Piazza Dante, 23 Campi Bisenzio dalle 11 alle 16 ci sarà l’evento “Celebrate-Our-Digital-Emotions-Walk-Enjoy-Educate-Keep calm!” organizzato dall’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini. L’idea è quella è quella di organizzare un flash mob dedicato al Coding, che coinvolga alunni di varie fasce d’età, uniti da una identica maschera da gatto (icona di Scratch). A coloro che intendono partecipare sarà fornito video tutorial e copia delle maschere (da colorare). Alcune classi della primaria svolgeranno funzione di tutoraggio nei confronti dei bambini delle scuole dell’infanzia.Le attività di promozione del pensiero computazionale proseguiranno con lezioni attive indoor, in modalità online o unplugged.