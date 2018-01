Servizio gratuito a sostegno delle coppie in attesa di un figlio

Le attività riguardano il periodo della gravidanza e il primo anno di vita del bambino

Le prime fasi della vita rappresentano la base per la salute e il benessere del bambino e della famiglia. Proprio per questo nel Quartiere 2 di Firenze, a partire dal prossimo marzo, viene attivato il servizio ‘Le Basi della Vita’, a cura dell’Istituto di Psicologia Funzionale di Firenze, a disposizione delle famiglie nel cruciale periodo comprendente la gravidanza e il primo anno di vita del bambino.

Tutte le attività, assolutamente gratuite, sono condotte da operatori psicologi, specificamente formati, nel pieno rispetto di ogni condizione, cultura, convinzione religiosa, provenienza.

Dal 9 gennaio è già possibile acquisire informazioni e prenotare appuntamenti con queste modalità: 1) telefonando al numero 333.4801042 lunedì, dalle 11 alle 13, e martedì, dalle 18 alle 20 (in altri orari è sempre possibile lasciare un messaggio in segreteria telefonica per essere richiamati entro 24 ore); 2) su www.psicologiatoscana.it; 3) su www.facebook.com/lebasivita

Il servizio si articola in una serie di proposte operative.

Consulenze Domiciliari. Riguarderanno tutta una serie di aspetti della vita genitoriale: l’attesa, l’accoglimento e la relazione con il bambino, i nuovi equilibri familiari, l’allattamento, il sonno, lo svezzamento.

Benessere in gravidanza nella coppia. In primo piano la preparazione alla nuova condizione, il cambiamento nel rapporto di coppia, le forme di condivisione, la preparazione al parto naturale.

Centro famiglie-neonati (aperto anche a nonni, babysitter, etc.). Per conoscersi, scambiarsi informazioni, giocare con i bambini, confrontandosi con operatori qualificati su aspetti essenziali come allattamento, svezzamento, accompagnamento al sonno, massaggio neonatale etc.

Consulenza familiare. Servizio disponibile, su richiesta delle famiglie, presso l’Istituto di Psicologia Funzionale (in orari flessibili su appuntamento) e presso il Nido Menarini Baby, via Marchetti 7, il giovedì, dalle 17.30 alle 18.30.

Incontri per futuri genitori. Riservati a coppie che progettano una prossima genitorialità. Ai futuri genitori viene inoltre offerta la possibilità di frequentare le strutture degli asili-nido del quartiere, per sperimentare il contatto con i bambini piccoli e i loro bisogni

Sportello di consulenza telefonico. Attivo tutti i mercoledì, dalle 18.30 alle 20.30, al numero 333.4801042.

Istituto di Psicologia Funzionale, viale Spartaco Lavagnini 4

www.psicologiatoscana.it - psicologiatoscana@libero.it