Serie A Tim: giovedì il recupero della 3^ giornata

Allo stadio Ferraris alle ore 20

Sarà l'arbitro Guida a dirigere Genoa-Fiorentina, in programma al Ferraris giovedì alle 20:45, per riprendere dal 28’ il primo tempo interrotto sotto il diluvio (nessun rischio stavolta). Appena il tempo di gioire della vittoria sul Sassuolo e la squadra sta già concentrando le energie, fisiche e mentali, sull’impegno di giovedì contro il Genoa. I viola sono reduci da tre vittorie di fila tra campionato e coppa. Risultati che fotografano il periodo di forma che sta attraversando la squadra di Sousa, che a Genova sarà seguita da oltre 500 supporter.

I genoani cercano invece l’occasione di rifarsi dopo una sconfitta che brucia, domenica al Meazza contro l'Inter. Oggi la squadra, tornata a gruppo riunito dopo la ripresa di ieri, ha dato seguito alle prove tattiche e alle esercitazioni in preparazione alla gara con la Fiorentina. Al termine della sessione a porte chiuse in calendario mercoledì, verrà comunicata la lista dei convocati per il ritiro al Porto Antico. Sono quasi 21 mila intanto i possessori di titolo di accesso a due giorni dal match. Una bella cornice di pubblico per una partita che mette in palio punti preziosi per scalare posizioni, approfittando del fatto che le concorrenti saranno costrette al palo.

La successiva partita casalinga di Campionato, Fiorentina–Napoli, si disputerà giovedì 22 dicembre alle ore 20:45, ultima sfida del 2016 in programma al Franchi.